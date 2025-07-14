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Польский злотый подорожал к гривне

Украина, Понедельник 14 июля 2025 15:48
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Польский злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос менее чем на копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,4775 гривен за 1 злотый (+0,0075 грн).
Польский злотый подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,35 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 15 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8355 гривен за 1 доллар (+0,0513 грн).

Официальный курс евро составит 48,8973 гривен за 1 евро (+0,0557 грн).

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