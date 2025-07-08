НБУ підвищив офіційні курси долара та євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 42,05 гривень, курс євро не змінився до 49,50 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 41,76-41,79 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 9 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8462 гривень за 1 долар (+0,0487 грн).

Попит на євро

За даними НБУ, починаючи з квітня 2025 року українці почали купувати більше готівкових євро. Долар залишається головною валютою, але поступово втрачає позиції.

У червні українці купили доларів на 1,158 млрд доларів і продали 1,115 млрд доларів.

Частка євро вже досягла половини від цього обсягу - громадяни купили на 577 млн доларів і продали на 301 млн доларів в еквіваленті.

Чиста купівля доларів становила в червні 44 млн доларів, тоді як євро - 276 млн у доларовому еквіваленті.

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