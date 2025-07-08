НБУ підвищив офіційні курси долара та євро
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта коштує дорожче 49 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 9 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8462 гривень за 1 долар (+0,0487 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 49,0563 гривень за 1 євро (+0,0278 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 41,76-41,79 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 42,05 гривень, курс євро не змінився до 49,50 гривень.
Попит на євро
За даними НБУ, починаючи з квітня 2025 року українці почали купувати більше готівкових євро. Долар залишається головною валютою, але поступово втрачає позиції.
У червні українці купили доларів на 1,158 млрд доларів і продали 1,115 млрд доларів.
Частка євро вже досягла половини від цього обсягу - громадяни купили на 577 млн доларів і продали на 301 млн доларів в еквіваленті.
Чиста купівля доларів становила в червні 44 млн доларів, тоді як євро - 276 млн у доларовому еквіваленті.
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