Долар подорожчав після мінімуму за 1,5 місяця

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4919 гривень за 1 долар (+0,0901 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 47,3713 гривень за 1 євро (+0,0987 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,60 гривень.