Долар подорожчав після мінімуму за 1,5 місяця
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 10 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4919 гривень за 1 долар (+0,0901 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 47,3713 гривень за 1 євро (+0,0987 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,60 гривень.
Прогноз курсу
Як заявила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, цього тижня очікується "відносно стабільний курс з невеликими коливаннями, але без різких змін".
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