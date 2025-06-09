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Долар подорожчав після мінімуму за 1,5 місяця

Україна, Понеділок 09 червня 2025 15:32
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Долар подорожчав після мінімуму за 1,5 місяця Фото: курс долара зріс на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4919 гривень за 1 долар (+0,0901 грн).
Долар подорожчав після мінімуму за 1,5 місяця

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,3713 гривень за 1 євро (+0,0987 грн).
Долар подорожчав після мінімуму за 1,5 місяця

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар подорожчав після мінімуму за 1,5 місяця

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,60 гривень.

Прогноз курсу

Як заявила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, цього тижня очікується "відносно стабільний курс з невеликими коливаннями, але без різких змін".

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