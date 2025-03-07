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Польський злотий подорожчав до гривні

Україна, П'ятниця 07 березня 2025 15:49
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Польський злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7063 гривень за 1 злотий (-0,0348 грн).
Польський злотий подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,60 гривень і продають по 10,75 гривень. Курс продажу зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з середини жовтня 2024 року.

Офіційний курс на 10 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2127 гривень за 1 долар (-0,0615 грн).

Нижчим курс був тільки 15 жовтня минулого року - 41,1963 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 44,7281 гривень за 1 євро (+0,1685 грн).

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