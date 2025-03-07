Польский злотый подорожал по отношению к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 10 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,7063 гривен за 1 злотый (-0,0348 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,60 гривен и продают по 10,75 гривен. Курс продажи вырос на 5 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с середины октября 2024 года.
Официальный курс на 10 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,2127 гривен за 1 доллар (-0,0615 грн).
Ниже курс был только 15 октября прошлого года - 41,1963 грн/доллар.
Официальный курс евро составит 44,7281 гривен за 1 евро (+0,1685 грн).