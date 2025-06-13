Польський злотий подешевшав до гривні після максимуму

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро впав після історичного максимуму.

Офіційний курс на 16 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4466 гривень за 1 долар (-0,0414 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,6926 гривень за 1 євро (-0,3899 грн).

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