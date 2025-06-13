Польский злотый подешевел к гривне после максимума

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал после исторического максимума.

Официальный курс на 16 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4466 гривен за 1 доллар (-0,0414 грн).

Официальный курс евро составит 47,6926 гривен за 1 евро (-0,3899 грн).

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