Польський злотий подешевшав до гривні

Офіційний курс на 21 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4605 гривень за 1 злотий (-0,0185 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.