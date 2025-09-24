ua en ru
Польський злотий подешевшав до гривні

Україна, Середа 24 вересня 2025 15:59
Польський злотий подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 6 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4035 гривень за 1 злотий (-0,0624 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Офіційний курс на 25 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4105 гривень за 1 долар (+0,0325 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,6573 гривень за 1 євро (-0,1439 грн).

