Польский злотый подешевел к гривне

Украина, Среда 24 сентября 2025 15:59
Фото: курс злотого упал на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4035 гривен за 1 злотый (-0,0624 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Официальный курс на 25 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4105 гривен за 1 доллар (+0,0325 грн).

Официальный курс евро составит 48,6573 гривен за 1 евро (-0,1439 грн).

