Польський злотий подешевшав до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після двох днів зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 10 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3489 гривень за 1 злотий (-0,0385 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Офіційний курс на 10 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1237 гривень за 1 долар (-0,1260 грн).
Нижчим у 2025 році курс був тільки 8 квітня - 41,0807 грн/долар.
За останній рік курс не змінився. Курс НБУ на 10 вересня 2025 року становив 41,0948 грн/долар.
Офіційний курс євро становитиме 48,2916 гривень за 1 євро (-0,0902 грн).