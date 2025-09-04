ua en ru
Польський злотий подешевшав до гривні

Четвер 04 вересня 2025 15:59
Фото: курс злотого впав на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3242 гривень за 1 злотий (-0,0112 грн).
Польський злотий подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 5 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3494 гривень за 1 долар (-0,0225 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,1348 гривень за 1 євро (-0,0676 грн).

