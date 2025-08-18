Польський злотий подешевшав до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає четвертий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 19 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,333 гривень за 1 злотий (-0,0098 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму з початку квітня, коли курс був найнижчим цього року.
Офіційний курс на 19 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2589 гривень за 1 долар (-0,0812 грн). Це мінімальний рівень з 9 квітня (41,174 гривень).
Офіційний курс євро становитиме 48,1739 гривень за 1 євро (-0,1320 грн).