Польський злотий подешевшав до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 14 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,47 гривень за 1 злотий (-0,0579 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,35 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс упав на 5 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта впала нижче рівня 49 гривень.
Офіційний курс на 14 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7842 гривень за 1 долар (-0,0390 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,8416 гривень за 1 євро (-0,1334 грн).
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