Польский злотый подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 14 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,47 гривен за 1 злотый (-0,0579 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,35 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс упал на 5 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта упала ниже уровня 49 гривен.
Официальный курс на 14 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7842 гривен за 1 доллар (-0,0390 грн).
Официальный курс евро составит 48,8416 гривен за 1 евро (-0,1334 грн).
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