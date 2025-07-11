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НБУ знизив курси долара і євро на 14 липня

Україна, П'ятниця 11 липня 2025 15:30
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НБУ знизив курси долара і євро на 14 липня Фото: курс долара впав на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта впала нижче рівня 49 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7842 гривень за 1 долар (-0,0390 грн).
НБУ знизив курси долара і євро на 14 липня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,8416 гривень за 1 євро (-0,1334 грн).
НБУ знизив курси долара і євро на 14 липня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,76-41,79 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ знизив курси долара і євро на 14 липня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс до 41,00 гривень, курс євро впав до 49,30 гривень.

Курс євро-долар

Долар США сьогодні зміцнився стосовно більшості основних валют. Президент США Дональд Трамп посилив тарифну напруженість, оголосивши про введення 35%-вого мита на деякі товари з Канади. Ескалація ситуації вносить нову хвилю невизначеності.

Курс євро впав 1,1690, що нижче максимуму в 1,1810 на початку липня, коли курс євро в Україні встановив рекорд у 49,40 гривень.

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Курс долара Курс НБУ
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