Польський злотий подешевшав до гривні

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала, але коштує дорожче 49 гривень.

Офіційний курс на 7 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7341 гривень за 1 долар (+0,0102 грн).

Офіційний курс євро становитиме 49,121 гривень за 1 євро (-0,0548 грн).

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