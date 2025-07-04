Польский злотый подешевел к гривне

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела, но стоит дороже 49 гривен.

Официальный курс на 7 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7341 гривен за 1 доллар (+0,0102 грн).

Официальный курс евро составит 49,121 гривен за 1 евро (-0,0548 грн).

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