Польський злотий подешевшав до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 4 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0909 гривень за 1 злотий (-0,0606 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль, але зростання сповільнилося.
Офіційний курс на 4 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6385 гривень за 1 долар (+0,0201 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,4263 гривень за 1 євро (-0,0769 грн).
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