Польский злотый подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд, но рост замедлился.

Официальный курс на 4 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6385 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн).

Официальный курс евро составит 47,4263 гривен за 1 евро (-0,0769 грн).

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