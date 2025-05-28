Польський злотий подешевшав до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання протягом двох днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 29 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0964 гривень за 1 злотий (-0,0415 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.
Офіційний курс на 29 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5903 гривень за 1 долар (-0,0855 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,0761 гривень за 1 євро (-0,2343 грн).
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