Польский злотый подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.

Официальный курс на 29 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5903 гривен за 1 доллар (-0,0855 грн).

Официальный курс евро составит 47,0761 гривен за 1 евро (-0,2343 грн).

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