Долар пішов униз після тривалого зростання

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,80 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,56-41,60 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 29 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5903 гривень за 1 долар (-0,0855 грн).

Єдина європейська валюта

Основною курсоутворювальною валютою в Україні є долар. Курси інших валют встановлюються НБУ на підставі крос-курсів. Зараз НБУ вивчає можливість переходу на євро як основну валюту.

Опитування Євробарометра показало, що довіра до євро в країнах ЄС зросла до історичного максимуму

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