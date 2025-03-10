Польський злотий подешевшав до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 11 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,6754 гривень за 1 злотий (-0,0309 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,60 гривень і продають по 10,75 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з середини жовтня.

Офіційний курс на 11 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2870 гривень за 1 долар (+0,0743 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,7716 гривень за 1 євро (+0,0435 грн).