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Польский злотый подешевел по отношению к гривне

Украина, Понедельник 10 марта 2025 15:44
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Польский злотый подешевел по отношению к гривне Фото: курс злотого упал на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после рост накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,6754 гривен за 1 злотый (-0,0309 грн).
Польский злотый подешевел по отношению к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,60 гривен и продают по 10,75 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума с середины октября.

Официальный курс на 11 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,2870 гривен за 1 доллар (+0,0743 грн).

Официальный курс евро составит 44,7716 гривен за 1 евро (+0,0435 грн).

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