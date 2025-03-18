НБУ знову підвищив курс долара
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після двох днів падіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 19 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5658 гривень за 1 долар (+0,1263 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 45,3483 гривень за 1 євро (+0,1834 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,57-41,60 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,80 гривень.
Прогноз курсу
В інвесткомпанії ICU вважають, що НБУ доведеться підвищувати курс долара, оскільки сильна гривня несе ризики в умовах невизначеності щодо допомоги Україні.
"Тривале збереження гривні міцною може виявитися невиправданим і ризикованим у разі негативного розвитку ситуації з міжнародною допомогою, особливо якщо переговори про припинення війни затягнуться або не дадуть позитивного результату", - зазначають аналітики ICU.