НБУ знову підвищив курс долара

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після двох днів падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 19 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5658 гривень за 1 долар (+0,1263 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,3483 гривень за 1 євро (+0,1834 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,57-41,60 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,80 гривень.

Прогноз курсу

В інвесткомпанії ICU вважають, що НБУ доведеться підвищувати курс долара, оскільки сильна гривня несе ризики в умовах невизначеності щодо допомоги Україні.

"Тривале збереження гривні міцною може виявитися невиправданим і ризикованим у разі негативного розвитку ситуації з міжнародною допомогою, особливо якщо переговори про припинення війни затягнуться або не дадуть позитивного результату", - зазначають аналітики ICU.