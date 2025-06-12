Польський злотий оновив історичний максимуму до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий оновив історичний максимум слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 13 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2690 гривень за 1 злотий (+0,1324 грн).
Попередній максимум було зафіксовано 22 квітня - 11,1734.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 11,00 гривень і продають по 11,30 гривень. Курс зріс на 10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро зріс більш ніж на 60 копійок і оновив історичний максимум.
Офіційний курс на 13 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4880 гривень за 1 долар (-0,0237 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,0825 гривень за 1 євро (+0,6263 грн). Попередній максимум було зафіксовано 22 квітня - 47,7653.
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