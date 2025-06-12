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Польский злотый обновил исторический максимуму к гривне

Фото: курс злотого вырос на 13 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый обновил исторический максимум вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,2690 гривен за 1 злотый (+0,1324 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля - 11,1734.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 11,00 гривен и продают по 11,30 гривен. Курс вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро вырос более чем на 60 копеек и обновил исторический максимум.

Официальный курс на 13 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4880 гривен за 1 доллар (-0,0237 грн).

Официальный курс евро составит 48,0825 гривен за 1 евро (+0,6263 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля - 47,7653.

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