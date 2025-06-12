Польский злотый обновил исторический максимуму к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый обновил исторический максимум вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 13 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,2690 гривен за 1 злотый (+0,1324 грн).
Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля - 11,1734.
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 11,00 гривен и продают по 11,30 гривен. Курс вырос на 10 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро вырос более чем на 60 копеек и обновил исторический максимум.
Официальный курс на 13 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4880 гривен за 1 доллар (-0,0237 грн).
Официальный курс евро составит 48,0825 гривен за 1 евро (+0,6263 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля - 47,7653.
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