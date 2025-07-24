Польський злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

Офіційний курс на 25 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5372 гривень за 1 злотий (+0,0285 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,35 гривень і продають по 11,65 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.