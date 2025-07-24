Польский злотый дорожает к гривне второй день подряд

Официальный курс на 25 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,5372 гривен за 1 злотый (+0,0285 грн).



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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,35 гривен и продают по 11,65 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.