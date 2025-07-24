Польський злотий дорожчає до гривні другий день поспіль
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 25 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5372 гривень за 1 злотий (+0,0285 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,35 гривень і продають по 11,65 гривень. Курс зріс на 5 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.
Офіційний курс на 25 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7738 гривень за 1 долар (+0,0087 грн).
Офіційний курс євро становитиме 49,1009 гривень за 1 євро (+0,1188 грн).
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