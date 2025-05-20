Польський злотий дорожчає до гривні другий день поспіль

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 21 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4851 гривень за 1 долар (-0,0909 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,6521 гривень за 1 євро (-0,2041 грн).

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