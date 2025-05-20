Польский злотый дорожает к гривне второй день подряд

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 21 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4851 гривен за 1 доллар (-0,0909 грн).

Официальный курс евро составит 46,6521 гривен за 1 евро (-0,2041 грн).

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