ua en ru
Ср, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Польський злотий дешевшає третій день поспіль

Україна, Середа 19 лютого 2025 16:01
UA EN RU
Польський злотий дешевшає третій день поспіль Фото: курс злотого впав на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4092 гривень за 1 злотий (-0,0265 грн).
Польський злотий дешевшає третій день поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,40 гривень і продають по 10,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 20 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6814 гривень за 1 долар (+0,1109 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,4737 гривень за 1 євро (+0,0076 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
NEWS
Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри
Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри
DAILY
Голова Європарламенту Роберта Метсола: Ніхто не хоче бачити Путіна в Києві
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Голова Європарламенту Роберта Метсола: Ніхто не хоче бачити Путіна в Києві