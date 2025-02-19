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Польский злотый дешевеет третий день подряд

Украина, Среда 19 февраля 2025 16:01
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Польский злотый дешевеет третий день подряд Фото: курс злотого упал на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,4092 гривен за 1 злотый (-0,0265 грн).
Польский злотый дешевеет третий день подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,40 гривен и продают по 10,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 20 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6814 гривен за 1 доллар (+0,1109 грн).

Официальный курс евро составит 43,4737 гривен за 1 евро (+0,0076 грн).

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