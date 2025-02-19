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НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

Україна, Середа 19 лютого 2025 15:39
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НБУ підвищує курс долара другий день поспіль Фото: курс долара зріс на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6814 гривень за 1 долар (+0,1109 грн).
НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,4737 гривень за 1 євро (+0,0076 грн).
НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 41,69-41,72 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,85 гривень.

Коментар НБУ

У НБУ заявили, що рекордний попит на іноземну готівкову валюту в Україні формує не тільки населення.

Як зазначили в НБУ, частково попит генерується волонтерами, які закуповують за кордоном необхідні для фронту товари. Попит на готівкову валюту також генерують дрібні с/г підприємства, малий бізнес тощо.

"Звичайно, частка цього попиту припадає на населення. Однак в умовах війни бажання людей диверсифікувати свої фінансові ризики цілком зрозуміле", - заявили в центробанку.

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