НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 20 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6814 гривень за 1 долар (+0,1109 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,4737 гривень за 1 євро (+0,0076 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 41,69-41,72 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,85 гривень.

Коментар НБУ

У НБУ заявили, що рекордний попит на іноземну готівкову валюту в Україні формує не тільки населення.

Як зазначили в НБУ, частково попит генерується волонтерами, які закуповують за кордоном необхідні для фронту товари. Попит на готівкову валюту також генерують дрібні с/г підприємства, малий бізнес тощо.

"Звичайно, частка цього попиту припадає на населення. Однак в умовах війни бажання людей диверсифікувати свої фінансові ризики цілком зрозуміле", - заявили в центробанку.