Долар подорожчав, євро впав нижче 48 гривень

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро впав нижче рівня 48 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6293 гривень за 1 долар (+0,1038 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 47,9028 гривень за 1 євро (-0,1131 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 41,67-41,71 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,35 гривень.