Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 28 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4863 гривень за 1 долар (-0,0781 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,7471 гривень за 1 євро (-0,0759 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 41,46-41,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,80 гривень.

Прогноз курсу

За прогнозом аналітиків, курс долара почне зростати в другій половині року. Прогноз курсу інвесткомпанії ICU на кінець року - 45,7 гривень за долар

Долар у діапазоні 45-46 гривень очікує керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.