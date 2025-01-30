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Польський злотий дешевшає до гривні третій день поспіль

Україна, Четвер 30 січня 2025 15:54
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Польський злотий дешевшає до гривні третій день поспіль Фото: курс злотого впав менш ніж на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий також подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 31 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,3433 гривень за 1 злотий (-0,0058 грн).
Польський злотий дешевшає до гривні третій день поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,30 гривень і продають по 10,45 гривень. Курс продажу впав на 5 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 31 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8242 гривень за 1 долар (-0,1052 грн).

За січень курс долара знизився на 19 копійок (порівняно з 42,03 грн/долар на 31 грудня 2024 року).

Офіційний курс євро становитиме 43,5097 гривень за 1 євро (-0,1095 грн).

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