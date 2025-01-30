НБУ різко знизив офіційний курс на останній день січня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 31 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8242 гривень за 1 долар (-0,1052 грн).

За січень курс долара знизився на 19 копійок (порівняно з 42,03 грн/долар на 31 грудня 2024 року).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5097 гривень за 1 євро (-0,1095 грн).





bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 12 копійок до 41,78-41,81 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 42,10 гривень.

Коментар НБУ

Як зазначив у колонці для РБК-Україна директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, підвищення облікової ставки НБУ до 14,5% у січні 2025 року підвищить довіру до гривні.

За його словами, якби монетарна політика НБУ не спрямовувалася на боротьбу з інфляцією, і гривня втратила б довіру, то на валютному ринку опинилися б не тільки ті кошти, які зараз зберігаються в гривневих депозитах і ОВДП, а й кошти з поточних рахунків.

"Підвищення облікової ставки дозволить навіть не розглядати такий сценарій", - упевнений Лепушинський.