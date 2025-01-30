ua en ru
Чт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

НБУ різко знизив офіційний курс на останній день січня

Україна, Четвер 30 січня 2025 15:46
UA EN RU
НБУ різко знизив офіційний курс на останній день січня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 31 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8242 гривень за 1 долар (-0,1052 грн).

За січень курс долара знизився на 19 копійок (порівняно з 42,03 грн/долар на 31 грудня 2024 року).
НБУ різко знизив офіційний курс на останній день січня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5097 гривень за 1 євро (-0,1095 грн).

НБУ різко знизив офіційний курс на останній день січня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 12 копійок до 41,78-41,81 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ різко знизив офіційний курс на останній день січня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 42,10 гривень.

Коментар НБУ

Як зазначив у колонці для РБК-Україна директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, підвищення облікової ставки НБУ до 14,5% у січні 2025 року підвищить довіру до гривні.

За його словами, якби монетарна політика НБУ не спрямовувалася на боротьбу з інфляцією, і гривня втратила б довіру, то на валютному ринку опинилися б не тільки ті кошти, які зараз зберігаються в гривневих депозитах і ОВДП, а й кошти з поточних рахунків.

"Підвищення облікової ставки дозволить навіть не розглядати такий сценарій", - упевнений Лепушинський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Медогляд без ТЦК, але до 45 років є нюанс. Як змінилися правила мобілізації в Україні
Медогляд без ТЦК, але до 45 років є нюанс. Як змінилися правила мобілізації в Україні
DAILY
Президент ПАРЄ Теодорос Русопулос: Трамп може привести нас до рішення щодо миру в Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Президент ПАРЄ Теодорос Русопулос: Трамп може привести нас до рішення щодо миру в Україні