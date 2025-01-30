Польский злотый дешевеет к гривне третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый также подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 31 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,3433 гривен за 1 злотый (-0,0058 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,30 гривен и продают по 10,45 гривен. Курс продажи упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 31 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,8242 гривен за 1 доллар (-0,1052 грн).

За январь курс доллара снизился на 19 копеек (по сравнению с 42,03 грн/доллар на 31 декабря 2024 года).

Официальный курс евро составит 43,5097 гривен за 1 евро (-0,1095 грн).