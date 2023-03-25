Польський виробник снарядів збільшить випуск у кілька разів для поставок Україні

Заява Моравецького зроблена напередодні запланованого візиту комісара ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретона на Dezamet у понеділок.

"Ми хочемо якнайшвидше збільшити випуск продукції у кілька разів", - сказав він.

За його словами, цей завод може розраховувати на нові замовлення та кошти "ми запускатимемо нові виробничі лінії на цьому підприємстві та на інших для виробництва боєприпасів", - додав прем'єр.

Моравецкій сказав, що він також розраховує на те, що приватні компанії в Польщі збільшать виробництво боєприпасів.

PGZ планує збільшити штат на кілька тисяч людей, заявив у п'ятницю виконавчий директор Себастьян Чвалек. Нині у групі працює близько 20 тисяч осіб.