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Польський виробник снарядів збільшить випуск у кілька разів для поставок Україні

Фото: прем'єр-міністр Польщі Тадеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польський виробник боєприпасів Dezamet, підрозділ державного виробника озброєнь Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), суттєво збільшить потужності з постачання боєприпасів в Україну, які фінансуються ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Польщі Тадеуша Моравецького Radio RMF.

Заява Моравецького зроблена напередодні запланованого візиту комісара ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретона на Dezamet у понеділок.

"Ми хочемо якнайшвидше збільшити випуск продукції у кілька разів", - сказав він.

За його словами, цей завод може розраховувати на нові замовлення та кошти "ми запускатимемо нові виробничі лінії на цьому підприємстві та на інших для виробництва боєприпасів", - додав прем'єр.

Моравецкій сказав, що він також розраховує на те, що приватні компанії в Польщі збільшать виробництво боєприпасів.

PGZ планує збільшити штат на кілька тисяч людей, заявив у п'ятницю виконавчий директор Себастьян Чвалек. Нині у групі працює близько 20 тисяч осіб.

Європейське оборонне агентство повідомило, що цього тижня 17 країн-членів ЄС та Норвегія домовилися про спільні закупівлі боєприпасів для допомоги Україні та поповнення власних запасів.

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