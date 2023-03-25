Польский производитель снарядов увеличит выпуск в несколько раз для поставок Украине

Польский производитель боеприпасов Dezamet, подразделение государственного производителя вооружений Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), существенно увеличит мощности по поставкам боеприпасов в Украину, финансируемых ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Польши Тадеуша Моравецкого Radio RMF.
Заявление Моравецкого сделано накануне запланированного визита комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона на Dezamet в понедельник.
"Мы хотим как можно быстрее увеличить выпуск продукции в несколько раз", - сказал он.
По его словам, этот завод может рассчитывать на новые заказы и средства "мы будем запускать новые производственные линии на этом предприятии и на других для производства боеприпасов", - добавил премьер.
Моравецкий сказал, что он также рассчитывает на то, что частные компании в Польше увеличат производство боеприпасов.
PGZ планирует увеличить штат на несколько тысяч человек, заявил в пятницу исполнительный директор Себастьян Чвалек. В настоящее время в группе работает около 20 тысяч человек.
Европейское оборонное агентство сообщило, что на этой неделе 17 стран-членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов для помощи Украине и пополнения собственных запасов.
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