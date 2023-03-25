Польский производитель снарядов увеличит выпуск в несколько раз для поставок Украине

Заявление Моравецкого сделано накануне запланированного визита комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона на Dezamet в понедельник.

"Мы хотим как можно быстрее увеличить выпуск продукции в несколько раз", - сказал он.

По его словам, этот завод может рассчитывать на новые заказы и средства "мы будем запускать новые производственные линии на этом предприятии и на других для производства боеприпасов", - добавил премьер.

Моравецкий сказал, что он также рассчитывает на то, что частные компании в Польше увеличат производство боеприпасов.

PGZ планирует увеличить штат на несколько тысяч человек, заявил в пятницу исполнительный директор Себастьян Чвалек. В настоящее время в группе работает около 20 тысяч человек.