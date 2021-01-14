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Польський суд продовжив арешт екс-главі "Укравтодору" Новаку на три місяці

Варшава, Четвер 14 січня 2021 11:12
Польський суд продовжив арешт екс-главі "Укравтодору" Новаку на три місяці
Фото: Славомир Новак (facebook.com/NowakSlaw)
Автор: Игорь Литвиненко

Окружний суд Варшави (Польща) продовжили тимчасовий арешт колишньому главі "Укравтодору" і екс-міністру транспорту Польщі (2011-2013 роки) Славиру Новаку на три місяці. Він пробуде під вартою на 16 квітня.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з клопотанням сторони обвинувачення.

"В обґрунтуванні суддя вказала, що докази, представлені в заяві прокурора, вказують на високу ймовірність скоєння підозрюваним всіх дій, які стосується звинувачення. Суд також розділив нашу думку щодо можливого шахрайства, а також щодо загрози суворого покарання позбавленням волі", - заявив прокурор Ян Дрелевський.

Нагадаємо, в липні прокуратура Варшави звинуватила Славоміра Новака в керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала вигоду від корупції. Розслідування пов'язане з періодом, коли він очолював "Укравтодор".

Крім цього Новака підозрюють у підбурюванні лікаря у Варшаві в наданні медичних довідок, за допомогою яких він планував виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генпрокурора направив до Польщі повідомлення про додаткову підозру щодо Новака.

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Новини України Суспільство арештСлавомир НовакСуд

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