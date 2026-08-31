Польський спецназ вперше в НАТО пройшов "українську" школу виживання - AP

Навчання розробили американські "зелені берети" спочатку для власних спецпідрозділів, узявши за основу реальні проблеми, з якими зіткнулися українські війська у протистоянні з Росією. Вправа стартувала в п'ятницю на полігоні поблизу Гогенфельса в Німеччині й уже втретє за рік проводиться на цій базі - раніше її проходили лише американські команди.

Що саме роблять польські військові

Сценарій розгортається на території площею 1100 квадратних миль і триває кілька днів. Спершу польському спецназу потрібно непомітно пройти повз американський підрозділ повітряно-десантної піхоти, який імітує ворога та вибудовує умовну лінію фронту.

Далі команда має подолати близько 60 миль німецької сільської місцевості - повз ферми, села, приватні й державні камери спостереження та навіть 40-тисячне місто Амберг - щоб дістатися іншого полігону поблизу Графенвера й знищити умовну ціль.

Як маскуються учасники

Під час переходу польські бійці знімають військову форму та переодягаються в цивільний одяг, щоб не привертати увагу. Місцеві мешканці Німеччини про сам факт навчань здебільшого не знають, тож слугують реальним тестом на здатність спецназу непомітно "розчинитися" серед населення.

Якщо когось із групи запідозрять і повідомлять поліції, ця інформація дійде до військових, які використають її, щоб вирахувати місцезнаходження команди.

Крім того, американські війська паралельно шукають польський спецназ за допомогою власних дронів - у попередніх версіях вправи в їхньому розпорядженні було понад сотню безпілотників. Якщо групу виявлять, у гру вступають додаткові підрозділи - військова поліція з собаками чи нові дрони. За сценарієм учасників можуть умовно "захопити" або "вбити".