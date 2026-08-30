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Невідомі принесли жалобні вінки до оборонних компаній ЄС, у Литві запідозрили РФ, - Delfi

21:40 30.08.2026 Нд
2 хв
Те саме майже одночасно повторилося у двох країнах ЄС
aimg Валерія Абабіна
Невідомі принесли жалобні вінки до оборонних компаній ЄС, у Литві запідозрили РФ, - Delfi Фото: Поліція Латвії (Getty Images)
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Жалобні вінки з фотографіями керівників з'явилися майже одночасно біля офісів оборонних компаній у Литві та Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

У соцмережах поширилися зняті у Вільнюсі кадри, на яких видно кілька жалобних вінків біля будівлі компанії RSI Europe, що виробляє безпілотні системи.

Поруч розмістили фотографію керівника компанії Томаша Мілашаускаса з чорною жалобною стрічкою. Сам Мілашаускас живий і здоровий, а те, що сталося, він назвав спробою залякування.

"Ми не боїмося. Це нормальне залякування, провокація, звичні способи роботи росіян. Наша реакція абсолютно нормальна - ми продовжуємо працювати, не реагуємо і не відволікаємося, тому що їхня мета - відвернути нашу увагу", - заявив глава RSI Europe у розмові з LNK Žinios.

За його словами, з такою провокацією компанія зіткнулася вперше, хоча спроби нашкодити їй фіксувалися й раніше, зокрема кібератаки.

Схожий інцидент у Чехії

Майже одночасно жалобні вінки з'явилися біля офісу оборонної компанії CSG у Чехії - поруч поклали фотографію одного з її керівників Давида Чура.

RSI Europe постачає Україні FPV-дрони та системи дистанційного підриву, а CSG виробляє боєприпаси й військову техніку. Правоохоронці з'ясовують, чи пов'язані інциденти в Литві та Чехії.

Невідомі принесли жалобні вінки до оборонних компаній ЄС, у Литві запідозрили РФ, - DelfiФото: Провокація біля оборонних фірм (LNK žinių stopkadras)

Затримання підозрюваного

Поліція оперативно відреагувала на інцидент і затримала одного підозрюваного, розпочавши досудове розслідування. За інформацією джерел LNK, затриманий є громадянином України, а для доставки вінків його міг найняти громадянин Білорусі.

Керівник Національного центру кризового управління Вільмантас Віткаускас пов'язав затримання з посиленим моніторингом оборонних підприємств. Голова комітету Сейму із закордонних справ Ремігіюс Мотузас припустив, що подібні провокації можуть повторюватися.

"Такі випадки можуть почастішати, і вони вже почастішали. Це, мабуть, лише початок", - заявив він.

Фото й відео з вінками швидко поширилися соцмережами та Telegram-каналами.

Литовські представники пов'язують такий інформаційний супровід із методами російських спецслужб. У публікаціях повторюються твердження, ніби НАТО веде війну проти Росії руками України, а європейські компанії, які допомагають Києву, звинувачують у наживі на війні.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа раніше попереджав про підготовку Росією локальних операцій проти об'єктів у країнах Балтії.

Загалом у Європі фіксують зростання кількості диверсій, підпалів і провокацій, які пов'язують із російськими спецслужбами.

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