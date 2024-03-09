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Польський сейм призупинив дії Договору про звичайні збройні сили в Європі: причина

Фото: Польський сейм призупинив дії Договору про звичайні збройні сили в Європі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Польща призупинила свою участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). За це проголосувала більша частина парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) підписали 19 листопада 1990 року у Парижі повноважними представниками шістнадцяти держав-учасниць НАТО та шести держав-членів Організації Варшавського договору. Договір набув чинності 9 листопада 1992 року.

У 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі було підписано оновлений варіант ДЗЗСЄ з урахуванням нових умов (розпуск ОВС та розширення НАТО).

У ньому передбачалося здійснити перехід від блокової структури Договору до національних та територіальних рівнів озброєнь та техніки для кожної держави-учасниці. Угода про адаптацію ДЗЗСЄ не була ратифікована жодною з країн НАТО і так і не набула чинності.

Остаточний вихід Росії із Договору

Участь Росії в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) було припинено ще у 2007 році . З 00:00 7 листопада 2023 року за заявою МЗС РФ, "завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії із цього Договору". Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

На тлі цього рішення НАТО вирішили припинити дії Договору.

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