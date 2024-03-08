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Одноголосне рішення: Польща призупинила свою участь у договорі про озброєння

Польща, П'ятниця 08 березня 2024 11:35
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Одноголосне рішення: Польща призупинила свою участь у договорі про озброєння Фото: Польща призупинила свою участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Уряд Польщі вирішив призупинити участь країни у Договорі про звичайні збройні сили в Європі. Усі виборці на засіданні Комітету національної оборони висловилися за ухвалення цього рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta.pl.

Під час засідання Комітету національної оборони депутати Європарламенту одноголосно ухвалили рішення призупинити участь Польщі в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). За відповідне рішення проголосували 37 депутатів.

Як зазначається,дані дії було прийнято у відповідь на агресивну політику Росії.

Як наголосив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський, призупинення застосування договору необхідне з міркувань безпеки, оборони та інтересів Польщі.

Він зазначив, що Польща мала намір розірвати ДЗЗСЄ, але серед союзників по НАТО консенсусу стосовно цього досягнуто не було.

"Призупинення застосування договору наразі слід вважати необхідним з міркувань безпеки та оборони, а також інтересів зовнішньої політики Польщі. Цей крок продиктований серією дій Росії, спрямованих на свідоме руйнування досягнень договору як одного зі стовпів архітектури безпеки в Європі", - заявив Бартошевський.

Таким чином документ передбачає лише призупинення, а не повну денонсацію договору.

Остаточний вихід Росії із Договору

Участь Росії в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) була припинена ще в 2007 році. З 00:00 7 листопада 2023 року за заявою МЗС РФ, "завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору". Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

На тлі цього рішення країни НАТО вирішили призупинити дії Договору.

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