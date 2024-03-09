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Польский сейм приостановил действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе: причина

Фото: Польский сейм приостановил действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Польша приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). За это проголосовала большая часть парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) подписали 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-участников НАТО и шести государств-членов Организации Варшавского договора. Договор вступил в силу 9 ноября 1992 года.

В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый вариант ДОВСЕ с учётом новых условий (роспуск ОВД и расширение НАТО).

В нем предполагалось осуществить переход от блоковой структуры Договора к национальным и территориальным уровням вооружений и техники для каждого государства-участника. Соглашение об адаптации ДОВСЕ не было ратифицировано ни одной из стран НАТО и так и не вступило в силу.

Окончательный выход России из Договора

Участие России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) было приостановлено еще в 2007 году. С 00:00 7 ноября 2023 года по заявлению МИД РФ, "завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из настоящего Договора". Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

На фоне этого решения НАТО решили приостановить действия Договора.

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