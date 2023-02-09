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Польський прем’єр назвав три пріоритети Варшави на саміті Євроради. У кожному - Україна

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Очільник уряду Польщі назвав три основні пріоритети Варшави на спеціальній зустрічі Європейської ради. І всі вони стосуються безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Він написав, що вимоги Польщі цілком зрозумілі. Йдеться про:

  • співробітництво ЄС у питанні фінансової та військової підтримки України;
  • введення 10 пакета санкцій;
  • конфіскацію майна Росії та його передачу на відновлення України, а також зниження цін на енергію для громадян.

    • Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Польща висловилася про передачу Україні авіації: "Рішення за НАТО, але домовленостей поки немає".

    Крім того, президент Євроради Шарль Мішель назвав три ключові напрямки підтримки України. Мова йде про військову допомогу, просування формули миру та євроінтеграцію України.

    Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Брюсселі. Він виступив у Європейському парламенті, а потім на засіданні Європейської ради.

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